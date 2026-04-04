Чи мають окупанти просування на Харківщині: дані ISW

3 квітня ЗС РФ продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Шев’яківки і Чугунівки і на південний схід від Великого Бурлука 2 і 3 квітня, проте ISW не зібрала доказів, які дозволяють оцінити, що російські війська досягли будь-яких успіхів. Один із російських військових блогерів стверджував, що українські війська контратакували на північ від Амбарного», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, 13 разів атакувала РФ у Харківській області минулої доби, інформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять штурмів, на Куп’янському – вісім.