13 разів атакувала РФ у Харківській області: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:09   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Минулої доби на Харківщині зафіксували 13 ворожих атаки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ,  119 із них – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Втрати росіян станом на 4 квітня такі:

Читайте також: Двоє людей загинули після атак росіян на Харківщині, є постраждалі

 

Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині зафіксували 13 ворожих атаки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".