13 раз атаковала РФ в Харьковской области: утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:09   04.04.2026
Виктория Яковенко
За прошедшие сутки на Харьковщине зафиксировали 13 вражеских атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Цегельного, Вильчи.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Новоплатоновки.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10491 дрон-камикадзе и совершил 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них – из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Потери россиян по состоянию на 4 апреля такие:

Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 08:09;

