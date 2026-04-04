13 раз атаковала РФ в Харьковской области: утренние данные Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки на Харьковщине зафиксировали 13 вражеских атаки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Цегельного, Вильчи.
На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Новоплатоновки.
«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10491 дрон-камикадзе и совершил 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них – из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Потери россиян по состоянию на 4 апреля такие:
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 08:09;