Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW

3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Шевяковки и Чугуновки и к юго-востоку от Великого Бурлука 2 и 3 апреля, однако ISW не собрала доказательств, позволяющих оценить, что российские войска добились каких-либо успехов. Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Амбарного», — пишут аналитики.

Напомним, 13 раз атаковала РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, информировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять штурмов, на Купянском – восемь.