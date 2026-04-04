Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW

Фронт 10:18   04.04.2026
Виктория Яковенко
3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Шевяковки и Чугуновки и к юго-востоку от Великого Бурлука 2 и 3 апреля, однако ISW не собрала доказательств, позволяющих оценить, что российские войска добились каких-либо успехов. Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Амбарного», — пишут аналитики.

Напомним, 13 раз атаковала РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, информировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять штурмов, на Купянском – восемь.

Читайте также: Взрывы в Харькове: город атаковали БпЛА, есть пострадавший

Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
Новости по теме:

02.04.2026
Новая тактика налетов БпЛА из РФ: ISW заявил об опасности и сравнил с Ираном
02.04.2026
ISW о Харьковщине: СОУ заметили там, где россияне заявляли свои позиции
01.04.2026
ISW о ситуации на Купянщине: у ВСУ есть успехи, россияне врут о «победах»
30.03.2026
Россияне заявили об оккупации Ковшаровки: в ISW прокомментировали информацию
23.03.2026
Война между блогерами разгорелась в РФ: причиной раздора стал Купянск


  Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 10:18;

