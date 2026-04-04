Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW
3 апреля ВС РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Шевяковки и Чугуновки и к юго-востоку от Великого Бурлука 2 и 3 апреля, однако ISW не собрала доказательств, позволяющих оценить, что российские войска добились каких-либо успехов. Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Амбарного», — пишут аналитики.
Напомним, 13 раз атаковала РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, информировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять штурмов, на Купянском – восемь.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 10:18;