Взрывы в Харькове: ударил БпЛА, есть пострадавшие, последствия

Происшествия 11:52   04.04.2026
Виктория Яковенко
Утро 4 апреля в Харькове снова началось со взрывов. Громко было в городе около 09:00.

Дополнено в 11:52. Количество пострадавших в результате удара БпЛА по Немышлянскому району возросло до пяти, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

Ранения получили трое мужчин в возрасте 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс.

Правоохранители предварительно установили, что около 09:15 БпЛА типа «Герань-2» атаковал частный жилищный сектор.

Повреждены домовладения, хозяйственные помещения и автомобиль.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Фото: Харьковская областная прокуратура

Дополнено в 11:47. В Немышлянском районе Харькова в результате удара БпЛА повреждены два частных дома, сообщили в ГСЧС Украины.

Пострадали три человека.

«Спасатели и пиротехники ГСЧС провели обследование места обстрела и прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

Дополнено в 10:30. Количество пострадавших в Немышлянском районе возросло до трех, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

Две женщины подверглись острой реакции на стресс. Врачи оказывают им помощь.

Дополнено в 10:02. В результате вражеского удара по Немышлянскому району пострадал 70-летний мужчина. У него – взрывные ранения, медики оказывают всю необходимую помощь, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

Фото: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов

Дополнено в 09:35. В Немышлянском районе вспыхнул пожар в результате удара вражеского БпЛА, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 09:23. По уточненной информации Ситуационного центра, падение обломков БпЛА произошло в Немышлянском районе Харькова. Есть один пострадавший, отмечает городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 09:15. Еще одно падение обломков вражеского БпЛА зафиксировали в Салтовском районе, сообщает мэр Игорь Терехов.

09:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Киевском районе зафиксировали падение обломков вражеского дрона. На сейчас – без пострадавших.

Напомним, непрерывный воздушный террор длился в городе двое суток. Днем 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов отмечал: зафиксировано 37 попаданий по 18 локациям. Били ракеты и вражеские БпЛА. Также агрессор впервые применил по городу боевые реактивные беспилотники. Специалисты объясняют, что благодаря реактивному двигателю такие БпЛА летят гораздо быстрее. Соответственно времени на работу ПВО и на спуск в укрытие остается критически мало. Терехов выразил ощущение горожан: «За всеми этими разрушениями кроется еще и тотальное истощение. Сирены почти не умолкают уже продолжительное время. Жить под таким психологическим прессом и в постоянной опасности всем морально очень тяжело. Но Харьков держится благодаря своим людям».

