Вибухи у Харкові: вдарив БпЛА, є постраждалі, наслідки

Ранок 4 квітня у Харкові знову почався з вибухів. Гучно було в місті близько 09:00.

Доповнено о 11:52. Кількість постраждалих внаслідок удару БпЛА по Немишлянському району зросла до п’яти, інформують у Харківській обласній прокуратурі.

Поранення отримали троє чоловіків віком 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 09:15 БпЛА типу «Герань-2» атакував приватний житловий сектор.

Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення та автомобіль.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Доповнено о 11:47. У Немишлянському районі Харкова внаслідок удару БпЛА пошкоджені два приватних будинки, повідомили у ДСНС України.

Постраждали три людини.

«Рятувальники та піротехніки ДСНС провели обстеження місця обстрілу та прилеглої території», – йдеться у повідомленні.

Доповнено о 10:30. Кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до трьох, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Лікарі надають їм допомогу.

Доповнено о 10:02. Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району постраждав 70-річний чоловік. У нього – вибухові поранення, медики надають усю необхідну допомогу, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 09:35. У Немишлянському районі спалахнула пожежа внаслідок удару ворожого БпЛА, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 09:23. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, падіння уламків БпЛА сталося у Немишлянському районі Харкова. Є один постраждалий, зазначає міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 09:15. Ще одне падіння уламків ворожого БпЛА зафіксували в Салтівському районі, інформує мер Ігор Терехов.

09:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що у Київському районі зафіксували падіння уламків ворожого дрону. Наразі – без постраждалих.

Нагадаємо, безперервний повітряний терор тривав у місті дві доби. Вдень 3 квітня мер Харкова Ігор Терехов зазначав: зафіксовано 37 влучань по 18 локаціях. Били ракети та ворожі БпЛА. Також агресор вперше застосував по місту бойові реактивні безпілотники. Фахівці пояснююва, що завдяки реактивному двигуну такі БпЛА летять значно швидше. Відповідно, часу на роботу ППО та на спуск в укриття залишається критично мало. Терехов висловив відчуття містян: «За всіма цими руйнуваннями криється ще й тотальне виснаження. Сирени майже не змовкають уже тривалий час. Жити під таким психологічним пресом і в постійній небезпеці усім морально надзвичайно важко. Але Харків тримається завдяки своїм людям».