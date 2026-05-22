Землі біля Олексіївського лугопарку повернула прокуратура Харкову

Йдеться про землю, розташовану на вулиці Буковій у Шевченківському районі Харкова. Її площа становить понад два гектари, а вартість – близько 50 мільйонів гривень. Про це розповіла Харківська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у 2019 році на підставі рішення Харківської міськради ці землі були передані в оренду обслуговуючому кооперативу для будівництва навчальних майстерень.

“Проте передача ділянки в оренду відбулась із порушенням законодавства — без проведення обов’язкових земельних торгів. Будівництво мало бути виконано шляхом знесення існуючих споруд, що на праві приватної власності належать кооперативу. Однак, як з’ясувалось, площа вказаної нерухомості — близько 0,1 га, що у 17 разів менше самої землі. За таких умов кооператив міг отримати право оренди цієї ділянки виключно на конкурсних засадах — через земельні торги“, – зазначають у прокуратурі.

Це стало підставою для того, щоб прокуратура подала заяву про визнання цього рішення незаконним, а також його скасування, визнання недійсним договору оренди та повернення земельної ділянки громаді. Господарський суд ці позовні вимоги не задовольнив. Тоді прокурори подали апеляцію.

“Постановою Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу прокурора задоволено. Уже нині прокурори забезпечили реальне виконання судового рішення — землю повернуто громаді. 11 травня 2026 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було внесено відповідні відомості”, – додали в повідомленні.