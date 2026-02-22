Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
Президент України Володимир Зеленський повідомив, куди цілив ворог під час масового нічного удару 22 лютого. Росіяни хочуть залишити українські міста не лише без світла, а й без води.
“Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах”, – поінформував Зеленський.
Також є пошкодження житлових будинків, а в Бориспільському районі Київської області від “прильоту” постраждала будівля церкви.
Президент провів селектор із керівництвом регіонів. Обговорювали зміну тактики ворога.
“Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня”, – зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, під ударом минулої ночі насамперед був Київ, а також – центральні регіони країни. У Харківській області за минулу добу найбільше постраждала від повітряних атак Лозова. Там пошкоджена критична інфраструктура, є постраждалі.
