Live

Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського

Події 13:17   22.02.2026
Оксана Горун
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, куди цілив ворог під час масового нічного удару 22 лютого. Росіяни хочуть залишити українські міста не лише без світла, а й без води.

“Цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах”, – поінформував Зеленський.

Також є пошкодження житлових будинків, а в Бориспільському районі Київської області від “прильоту” постраждала будівля церкви.

Президент провів селектор із керівництвом регіонів. Обговорювали зміну тактики ворога.

“Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня”, – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також: Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон: що відбувається в місті (відео)

Нагадаємо, під ударом минулої ночі насамперед був Київ, а також – центральні регіони країни. У Харківській області за минулу добу найбільше постраждала від повітряних атак Лозова. Там пошкоджена критична інфраструктура, є постраждалі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського
22.02.2026, 13:17
“Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео)
“Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео)
22.02.2026, 11:40
Посварився з мамою та пішов із дому по трасі: під Харковом шукали 13-річного
Посварився з мамою та пішов із дому по трасі: під Харковом шукали 13-річного
22.02.2026, 10:31
Новини Харкова – головне 22 лютого: окупанти здаються в полон, наліт БпЛА
Новини Харкова – головне 22 лютого: окупанти здаються в полон, наліт БпЛА
22.02.2026, 13:03
Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон: що відбувається в місті (відео)
Росіяни в Куп’янську почали здаватися в полон: що відбувається в місті (відео)
22.02.2026, 12:54
Лозівську громаду атакували БпЛА, пошкоджена критична інфраструктура
Лозівську громаду атакували БпЛА, пошкоджена критична інфраструктура
22.02.2026, 10:05

Новини за темою:

14.02.2026
Новини Харкова — головне за 14 лютого: подарунок від НГУ, регіон підтоплює
14.02.2026
Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий
11.02.2026
РФ атакувала на Харківщині машину медиків та автобус: загинула жінка (фото)
03.02.2026
Немовля травмувалося через удар БпЛА по будинку на Харківщині
28.01.2026
Новини Харкова – головне 28 січня: пожежа, ожеледиця, смертельна ДТП


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив, куди цілив ворог під час масового нічного удару 22 лютого. Росіяни хочуть залишити українські міста без води".