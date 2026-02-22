Live

Новини Харкова – головне 22 лютого: як минула ніч

Події 07:20   22.02.2026
Оксана Горун
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:20

Вночі була масована повітряна атака

Повітряна тривога в Харкові та області триває вже понад 10 годин. В обласному центрі її оголосили о 20:21 21 лютого. З того часу відбоїв не давали. Причина настільки затяжної тривоги – у масованій атаці по Україні. З вечора ворог запустив безпілотники. Їх фіксували, зокрема в небі над Харківською областю.

Слідом додалася загроза атаки керованими авіабомбами.

Серед ночі армія РФ розпочала ракетну атаку.

Здебільшого швидкісні цілі летіли в бік Києва. Ворог застосував балістику, крилаті ракети, “циркони”, у повітрі були МіГ-31К – носії ракет “Кинджал”. Відомо про пожежу в житловій багатоповерхівці в столиці.

На Харківщині станом на 07:20 повітряна тривога зберігається.

Автор: Оксана Горун


