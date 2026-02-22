Новини Харкова – головне 22 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:20
Вночі була масована повітряна атака
Повітряна тривога в Харкові та області триває вже понад 10 годин. В обласному центрі її оголосили о 20:21 21 лютого. З того часу відбоїв не давали. Причина настільки затяжної тривоги – у масованій атаці по Україні. З вечора ворог запустив безпілотники. Їх фіксували, зокрема в небі над Харківською областю.
Слідом додалася загроза атаки керованими авіабомбами.
Серед ночі армія РФ розпочала ракетну атаку.
Здебільшого швидкісні цілі летіли в бік Києва. Ворог застосував балістику, крилаті ракети, “циркони”, у повітрі були МіГ-31К – носії ракет “Кинджал”. Відомо про пожежу в житловій багатоповерхівці в столиці.
На Харківщині станом на 07:20 повітряна тривога зберігається.
Читайте також: Сьогодні 22 лютого 2026 року: який день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: массированная атака, ніч, новини Харкова, тривога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 22 лютого: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2026 в 07:20;