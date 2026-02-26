Live

По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео)

Події 07:51   26.02.2026
Оксана Горун
По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з “прильотів” у Харкові повідомив, куди били росіяни вночі 26 лютого.

Майже дві години відбувався обстріл по місту Харкову, було влучання 18 шахедів. Крім цього було влучання двох балістичних ракет “Іскандер” по промисловому підприємству. Дуже важкі пошкодження отримали житлові будинки, приватні житлові будинки. Два житлові будинки повністю зруйновані. Крім цього, пошкоджений газопровід. Зараз працюють наші комунальні служби, працівники газового хозяйства, щоб якнайшвидше все усунути“, – сказав міський голова.

Відео: Харків 1654/телеграм

Він назвав нічний обстріл “хаотичним”. Балістика прилетіла по промисловому підприємству. А “шахади” вдарили по 11 локаціях у різних районах міста: Шевченківському, Київському, Салтівському та Слобідському.

За даними ДСНС, у Харкові та передмісті (селы Рай-Оленівка) цієї ночі постраждали 14 людей. Терехов повідомив, що деякі з них у лікарні – в стані середньої тяжкості.

Читайте також: Наслідки масованої атаки на Харків показала ДСНС (відео, фото)

Нагадаємо,  вибухи в Харкові почалися  близько 03:38 ночі 26 лютого.  Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву.  У Харкові відомо про руйнування двох приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Двоє людей загинули в пожежах у Харкові та Ізюмі – ДСНС
Двоє людей загинули в пожежах у Харкові та Ізюмі – ДСНС
26.02.2026, 08:10
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
26.02.2026, 08:29
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах
26.02.2026, 08:42
Шістнадцять людей постраждали в Харкові та передмісті через “прильоти” 26.02
Шістнадцять людей постраждали в Харкові та передмісті через “прильоти” 26.02
26.02.2026, 08:35
Харків під атакою, пошкоджені будинки: Терехов про вибухи 26 лютого (оновлено)
Харків під атакою, пошкоджені будинки: Терехов про вибухи 26 лютого (оновлено)
26.02.2026, 04:56
По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео)
По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео)
26.02.2026, 07:51

Новини за темою:

26.02.2026
Шістнадцять людей постраждали в Харкові та передмісті через “прильоти” 26.02
26.02.2026
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
26.02.2026
По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео)
22.02.2026
Новини Харкова – головне 22 лютого: окупанти здаються в полон, наліт БпЛА
22.02.2026
Не лише енергетика. Росіяни змінили цілі повітряних атак: дані Зеленського


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 07:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з “прильотів” у Харкові повідомив, куди били росіяни вночі 26 лютого".