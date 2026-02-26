По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети – Терехов про наслідки (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов на місці одного з “прильотів” у Харкові повідомив, куди били росіяни вночі 26 лютого.
“Майже дві години відбувався обстріл по місту Харкову, було влучання 18 шахедів. Крім цього було влучання двох балістичних ракет “Іскандер” по промисловому підприємству. Дуже важкі пошкодження отримали житлові будинки, приватні житлові будинки. Два житлові будинки повністю зруйновані. Крім цього, пошкоджений газопровід. Зараз працюють наші комунальні служби, працівники газового хозяйства, щоб якнайшвидше все усунути“, – сказав міський голова.
Відео: Харків 1654/телеграм
Він назвав нічний обстріл “хаотичним”. Балістика прилетіла по промисловому підприємству. А “шахади” вдарили по 11 локаціях у різних районах міста: Шевченківському, Київському, Салтівському та Слобідському.
За даними ДСНС, у Харкові та передмісті (селы Рай-Оленівка) цієї ночі постраждали 14 людей. Терехов повідомив, що деякі з них у лікарні – в стані середньої тяжкості.
Читайте також: Наслідки масованої атаки на Харків показала ДСНС (відео, фото)
Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 03:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву. У Харкові відомо про руйнування двох приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі.
