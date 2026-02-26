Live

У Харкові є постраждалі через “прильоти”, зруйновані та пошкоджені будинки

Події 05:48   26.02.2026
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов повідомили про наслідки нічних ударів по місту. Атака триває вже півтори години.

Доповнено о 05:48. “14 людей постраждали в Харкові та с. Рай-Оленівка під час ворожої масованої атаки. Серед постраждалих – семирічний хлопчик. Всім надається висококваліфікована меддопомога”, – написав начальник ХОВА.

Доповнено о 05:27. Постраждалих у Харкові вже вісім, повідомив Синєгубов. Також “приліт” був у передмісті – у селі Рай-Оленівка гострий стрес у трьох людей, у тому числі – в дитини.

Терехов повідомив, що один із ударів припав по Центральному парку Харкова.

Доповнено о 05:16. “Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди”, – написав Терехов.

Доповнено о 05:13. Постраждалих у Харкові – вже семеро, повідомив міський голова.

05:09. Четверо людей звернулися по допомогу до лікарів в Харкові. Їм надається вся необхідна допомога“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Далі він доповнив: кількість постраждалих зросла до п’яти.

Відомо про “прильоти” в чотирьох районах міста: по Київському та Шевченківському вдарили балістичними ракетами та групами “шахедів”. Там є пошкодження стіни багатоповерхівки. У Салтівському районі зруйнований приватний будинок. На місці – пожежа та завали, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ще одна пожежа – в Слобідському районі.

Повітряна тривога в Харкові триває. Нагадаємо, вибухи почалися близько 3:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою – вся Україна.

Автор: Оксана Горун
