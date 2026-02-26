В Харькове есть пострадавшие из-за «прилетов», разрушены и повреждены дома
Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили о последствиях ночных ударов по городу. Атака продолжается уже полтора часа.
Дополнено в 05:48. «14 человек пострадали в Харькове и с. Рай-Еленовка во время вражеской массированной атаки. Среди пострадавших – семилетний мальчик. Всем оказывается высококвалифицированная медпомощь», — написал начальник ХОВА.
Дополнено в 05:27. Пострадавших в Харькове уже восемь, сообщил Синегубов. Также «прилет» был в пригороде — в селе Рай-Еленовка острый стресс у трех людей, в том числе — ребенка.
Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по Центральному парку Харькова.
Дополнено в 05:16. «Еще один частный дом полностью разрушен в Слободском районе. Один человек там пострадал, под завалами могут находиться еще люди», — написал мэр.
Дополнено в 05:13. Пострадавших в Харькове — уже семеро, сообщил городской голова.
05:09. «Четыре человека обратились за помощью к врачам в Харькове. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Следом он дополнил: количество пострадавших возросло до пяти.
Известно о «прилетах» в четырех районах города: по Киевскому и Шевченковскому ударили баллистическими ракетами и группами «Шахедов». Там есть повреждение стены многоэтажки. В Салтовском районе разрушен частный дом. На месте — пожар и завалы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Еще один пожар — в Слободском районе.
Воздушная тревога в Харькове продолжается. Напомним, взрывы начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — вся Украина.
