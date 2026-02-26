Последствия массированной атаки на Харьков показала ГСЧС (видео, фото)
Харьков ночью 26 февраля более полутора часов находился под массированными ударами ракет и беспилотников. Есть «прилеты» в четырех районах города и пригороде, пострадали 14 человек.
«Россияне атаковали ударными беспилотниками и ракетами область. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города, а также в с. Рай-Еленевка Харьковского района. В результате обстрелов возникло два очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города. По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них один ребенок. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома», — сообщила утром 26 февраля пресс-служба ГСЧС Украины.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. В Харькове известно о разрушении двух частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе.
Читайте также: «Разборки как у Тарантино» и харьковский след в теракте — итоги 25 февраля
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, массированная атака, новости Харькова, пожары, пострадавшие, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Последствия массированной атаки на Харьков показала ГСЧС (видео, фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 06:56;