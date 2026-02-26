Live

Последствия массированной атаки на Харьков показала ГСЧС (видео, фото)

Происшествия 06:56   26.02.2026
Оксана Горун
Харьков ночью 26 февраля более полутора часов находился под массированными ударами ракет и беспилотников. Есть «прилеты» в четырех районах города и пригороде, пострадали 14 человек.

«Россияне атаковали ударными беспилотниками и ракетами область. Зафиксированы попадания в Киевском, Шевченковском, Слободском и Салтовском районах города, а также в с. Рай-Еленевка Харьковского района. В результате обстрелов возникло два очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города. По предварительным данным, пострадали 14 человек, из них один ребенок. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома», — сообщила утром 26 февраля пресс-служба ГСЧС Украины.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. В Харькове известно о разрушении двух частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе.

Читайте также: «Разборки как у Тарантино» и харьковский след в теракте — итоги 25 февраля

прилеты в Харькове ночью 26 февраля 2026 4

прилеты в Харькове ночью 26 февраля 2026 3

прилеты в Харькове ночью 26 февраля 2026 2

прилеты в Харькове ночью 26 февраля 2026

