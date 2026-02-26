Новости Харькова — главное 26 февраля: в городе гремят взрывы
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
04:19
Массированная атака на Украину: взрывы гремят в Харькове и Киеве
Ночью 26 февраля в Харькове прогремела серия взрывов. Она началась около 03:38. Вначале город атаковали российские ударные беспилотники. Воздушная тревога была актуальна еще с 21:45 25 февраля. О приближении БпЛА к городу Воздушные силы ВСУ информировали в 03:32.
После первых двух взрывов мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют «Шахеды». Однако следом к ним добавились и скоростные цели.
По состоянию на 04:17 известно о «прилетах» в Киевском и Шевченковском районах города.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Шевченковском повреджены окна в частном доме. Информации о пострадавших нет.
Под массированной атакой этой ночью вся Украина. Взрывы гремят в Киеве.
Воздушные силы ВСУ информируют о скоростных целях и баллистике. Мониторинговые каналы, в частности, сообщают, что враг применил ракеты «Циркон». Опасность сохраняется.
Читайте также: Как будут отключать свет в Харьковской области 26 февраля – график
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, массированная атака, новости Харькова, ночь, синегубов, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 26 февраля: в городе гремят взрывы», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 04:19;