Новости Харькова — главное 26 февраля: в городе гремят взрывы

Происшествия 04:19   26.02.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

04:19

Массированная атака на Украину: взрывы гремят в Харькове и Киеве

Ночью 26 февраля в Харькове прогремела серия взрывов. Она началась около 03:38. Вначале город атаковали российские ударные беспилотники. Воздушная тревога была актуальна еще с 21:45 25 февраля. О приближении БпЛА к городу Воздушные силы ВСУ информировали в 03:32.

После первых двух взрывов мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют «Шахеды». Однако следом к ним добавились и скоростные цели.

По состоянию на 04:17 известно о «прилетах» в Киевском и Шевченковском районах города.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Шевченковском повреджены окна в частном доме. Информации о пострадавших нет.

Под массированной атакой этой ночью вся Украина. Взрывы гремят в Киеве.

Воздушные силы ВСУ информируют о скоростных целях и баллистике. Мониторинговые каналы, в частности, сообщают, что враг применил ракеты «Циркон». Опасность сохраняется.

Читайте также: Как будут отключать свет в Харьковской области 26 февраля – график

Автор: Оксана Горун
