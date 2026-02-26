Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
Ночью одна из вражеских ракет взорвалась в Центральном парке Харькова. В пресс-службе рассказали, что повреждено в результате удара и показали фото последствий.
«Россияне второй раз ударили по тому же месту. Повредили водовод, уничтожили два больших дерева. Еще полтора десятка каштанов обгорели при взрыве», — говорится в сообщении.
В парке отметили: их работники утром уже убрали поломанные ветки, вывезли мусор.
«Как сойдет снег – восстановим газоны, заново высадим цветы, посадим деревья. Чтобы и воспоминания о вражеском железе не осталось. Потому что наше стремление к свободной жизни сильнее их жажды к разрушению», — подчеркнули в парке.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.
Читайте также: Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, последствия, ракета, центральный парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 13:03;