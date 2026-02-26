Live

Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото

Происшествия 13:03   26.02.2026
Виктория Яковенко
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото Фото: Центральный парк

Ночью одна из вражеских ракет взорвалась в Центральном парке Харькова. В пресс-службе рассказали, что повреждено в результате удара и показали фото последствий.

«Россияне второй раз ударили по тому же месту. Повредили водовод, уничтожили два больших дерева. Еще полтора десятка каштанов обгорели при взрыве», — говорится в сообщении.

В парке отметили: их работники утром уже убрали поломанные ветки, вывезли мусор.

«Как сойдет снег – восстановим газоны, заново высадим цветы, посадим деревья. Чтобы и воспоминания о вражеском железе не осталось. Потому что наше стремление к свободной жизни сильнее их жажды к разрушению», — подчеркнули в парке.

удар по Центральному парку Харькова
Фото: Центральный парк
Фото: Центральный парк
Фото: Центральный парк
Фото: Центральный парк

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.

Читайте также: Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях

Автор: Виктория Яковенко
