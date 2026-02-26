Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото
Вночі одна з ворожих ракет вибухнула в Центральному парку Харкова. У пресслужбі розповіли, що пошкоджене внаслідок удару та показали фото наслідків.
«Росіяни вдруге вдарили по тому самому місцю. Пошкодили водовід, знищили два великих дерева. Ще півтора десятка каштанів обгоріли від вибуху», – йдеться у повідомленні.
У парку зазначили: їхні працівники зранку прибрали поламане гілля, вивезли сміття.
«Як зійде сніг – відновимо газони, наново висадимо квіти, посадимо дерева. Щоб і згадки про вороже залізо не лишилося. Бо наше прагнення до вільного життя сильніше за їхню жагу до руйнації», – підкреслили у парку.
Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 03:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву. По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо про руйнування приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі. “Приліт” був і в передмісті – по селу Рай-Оленівка. Загалом ДСНС повідомила про 16 постраждалих, з них двоє дітей.
