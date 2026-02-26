Live

Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото

Події 13:03   26.02.2026
Вікторія Яковенко
Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото Фото: Центральний парк

Вночі одна з ворожих ракет вибухнула в Центральному парку Харкова. У пресслужбі розповіли, що пошкоджене внаслідок удару та показали фото наслідків.

«Росіяни вдруге вдарили по тому самому місцю. Пошкодили водовід, знищили два великих дерева. Ще півтора десятка каштанів обгоріли від вибуху», – йдеться у повідомленні.

У парку зазначили: їхні працівники зранку прибрали поламане гілля, вивезли сміття.

«Як зійде сніг – відновимо газони, наново висадимо квіти, посадимо дерева. Щоб і згадки про вороже залізо не лишилося. Бо наше прагнення до вільного життя сильніше за їхню жагу до руйнації», – підкреслили у парку.

удар по Центральному парку Харькова
Фото: Центральний парк
удар по Центральному парку Харькова
Фото: Центральний парк
удар по Центральному парку Харькова
Фото: Центральний парк
удар по Центральному парку Харькова
Фото: Центральний парк

Нагадаємо,  вибухи у Харкові почалися  близько 03:38 ночі 26 лютого.  Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву.  По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо про руйнування приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі. “Приліт” був і в передмісті – по селу Рай-Оленівка. Загалом ДСНС повідомила про 16 постраждалих, з них двоє дітей.

Читайте також: Удари по Центральному парку та газогону в Харкові: Терехов про наслідки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото
Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото
26.02.2026, 13:03
Дівчину в Харкові врятували з-під завалів уночі: 4 будинки знищені (відео)
Дівчину в Харкові врятували з-під завалів уночі: 4 будинки знищені (відео)
26.02.2026, 10:23
Удари по Центральному парку та газогону в Харкові: Терехов про наслідки
Удари по Центральному парку та газогону в Харкові: Терехов про наслідки
26.02.2026, 10:40
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах
Новини Харкова – головне 26 лютого: масований удар, загиблі в пожежах
26.02.2026, 13:05
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
Наслідки масованої атаки на Харків (відео, фото)
26.02.2026, 09:48
У військовослужбовця зникли $1800: кого підозрює поліція Харківщини
У військовослужбовця зникли $1800: кого підозрює поліція Харківщини
26.02.2026, 11:30

Новини за темою:

26.02.2026
Удари по Центральному парку та газогону в Харкові: Терехов про наслідки
23.02.2026
Понад 140 БпЛА, ракети й КАБи атакували Харківщину за тиждень: наслідки
03.02.2026
Удар БпЛА по будинку в Харкові: триває пошуково-рятувальна операція 📹
24.01.2026
«Харків вистояв цю ніч» – Терехов про наслідки і болючу деталь атаки
07.11.2025
Чугуїв оговтується після атаки: мер заявила про колосальні збитки (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ракета вибухнула в Центральному парку в Харкові: з’явилися фото», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 13:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі одна з ворожих ракет вибухнула в Центральному парку Харкова. У пресслужбі розповіли, що пошкоджене внаслідок удару та показали фото наслідків.".