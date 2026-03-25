Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії
У Харкові ліквідовують наслідки денної ворожої атаки БпЛА.
“Зокрема, в Холодногірському районі КП “Шляхрембуд” працює у дворі багатоповерхівки, де стався вибух. Внаслідок удару пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків, дитсадок, припарковані автомобілі, комунальна техніка. Загалом було вибито понад 200 вікон. Комунальники закривають контури, прибирають бите скло, великогабаритне сміття, гілки пошкоджених дерев, а також впорядковують прибудинкову територію”, – зазначили у Харківській міськраді.
Комунальники ліквідовують наслідки і на території приватного сектору в Новобаварському районі.
На місцях обстрілів працюють фахівці КП “Житлокомсервіс”, які обстежують пошкодження та консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.
Нагадаємо, вдень 25 березня ворог атакував два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський. За попередніми даними облпрокуратури, росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2”. У Холодногірському районі зафіксували влучання поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі. У Новобаварському районі – удар по приватному сектору. Відомо про дев’ять постраждалих, серед яких – 15-річна дівчина.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, комунальники, міськрада, настлідки, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 15:04;