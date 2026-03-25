Live

Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії

Суспільство 15:04   25.03.2026
У Харкові ліквідовують наслідки денної ворожої атаки БпЛА.

“Зокрема, в Холодногірському районі КП “Шляхрембуд” працює у дворі багатоповерхівки, де стався вибух. Внаслідок удару пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків, дитсадок, припарковані автомобілі, комунальна техніка. Загалом було вибито понад 200 вікон. Комунальники закривають контури, прибирають бите скло, великогабаритне сміття, гілки пошкоджених дерев, а також впорядковують прибудинкову територію”, – зазначили у Харківській міськраді.

Комунальники ліквідовують наслідки і на території приватного сектору в Новобаварському районі.

На місцях обстрілів працюють фахівці КП “Житлокомсервіс”, які обстежують пошкодження та консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, вдень 25 березня ворог атакував два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський. За попередніми даними облпрокуратури, росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2”. У Холодногірському районі зафіксували влучання поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі. У Новобаварському районі – удар по приватному сектору. Відомо про дев’ять постраждалих, серед яких – 15-річна дівчина.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
