Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки БпЛА, сообщили в мэрии (фото)
В Харькове ликвидируют последствия дневной вражеской атаки БпЛА.
«В частности, в Холодногорском районе КП «Дорремстрой» работает во дворе многоэтажки, где произошел взрыв. В результате удара повреждения получили более 10 жилых домов, детсад, припаркованные автомобили, коммунальная техника. Всего было выбито более 200 окон. Коммунальщики закрывают контуры, ветки поврежденных деревьев, а также благоустраивают придомовую территорию”, — отметили в Харьковском горсовете.
Коммунальщики ликвидируют последствия и на территории частного сектора в Новобаварском районе.
На местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис», которые обследуют повреждения и консультируют жителей о подаче заявлений на получение компенсации по программе «єВідновлення».
Напомним, днем 25 марта враг атаковал два района Харькова – Холодногорский и Новобаварский. По предварительным данным облпрокуратуры, россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2». В Холодногорском районе зафиксировали попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего загорелись автомобили. В Новобаварском районе – удар по частному сектору. Известно о девяти пострадавших, среди которых – 15-летняя девочка.
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 15:04;