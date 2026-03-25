Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки БпЛА, сообщили в мэрии (фото)

В Харькове ликвидируют последствия дневной вражеской атаки БпЛА.

«В частности, в Холодногорском районе КП «Дорремстрой» работает во дворе многоэтажки, где произошел взрыв. В результате удара повреждения получили более 10 жилых домов, детсад, припаркованные автомобили, коммунальная техника. Всего было выбито более 200 окон. Коммунальщики закрывают контуры, ветки поврежденных деревьев, а также благоустраивают придомовую территорию”, — отметили в Харьковском горсовете.

Коммунальщики ликвидируют последствия и на территории частного сектора в Новобаварском районе.

На местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис», которые обследуют повреждения и консультируют жителей о подаче заявлений на получение компенсации по программе «єВідновлення».

Напомним, днем ​​25 марта враг атаковал два района Харькова – Холодногорский и Новобаварский. По предварительным данным облпрокуратуры, россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2». В Холодногорском районе зафиксировали попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего загорелись автомобили. В Новобаварском районе – удар по частному сектору. Известно о девяти пострадавших, среди которых – 15-летняя девочка.