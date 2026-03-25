РФ атаковала Харьков: где зафиксировали попадания, пострадавшие (дополняется)

Происшествия 12:05   25.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ атаковала Харьков: где зафиксировали попадания, пострадавшие (дополняется)

Взрыв в Харькове прозвучал около 11:15. 

Дополнено в 12:05. Глава ХОВА Олег Синегубов показал фото с места удара по Харькову. По его данным, количество пострадавших возросло до 5.

«После вражеского обстрела к медикам обратилась 17-летняя девушка. У пострадавшей острая реакция на стресс, ей оказали всю необходимую помощь. По уточненным данным, в Холодногорском районе вражеский дрон попал в деревья возле многоэтажки. Вспыхнули четыре автомобиля. В Новобаварском районе враг ударил по территории частного дома. Произошло возгорание газовой трубы и облицовки дома”, — пишет Синегубов.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов

Дополнено в 12:00. Мэр Харькова Игорь Терехов кратко сообщил о последствиях ударов по Холодногорскому и Новобаварскому районам.

По данным городского головы, в первом случае – удар рядом с жилым домом. Загорелись автомобили: девять повреждены, три уничтожены полностью. Выбиты окна в квартирах. Есть пострадавшие.

Во втором – попадание на территории частного сектора. Повреждена газовая сеть, загорелась крыша дома. Выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах. Также есть пострадавшие.

На сейчас известно о четырех пострадавших.

Терехов просит быть осторожными, так как вокруг Харькова все еще кружат вражеские «Шахеды».

Дополнено в 11:40. Количество пострадавших возросло до четырех, пишет Синегубов.

«Ранения получили три женщины и мужчина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены по меньшей мере два автомобиля и частный дом», – добавил начальник ХОВА.

Дополнено в 11:40. Мэр сообщил, что еще один удар пришелся по Новобаварскому району. Там уже известно о двух пострадавших. Тем временем, начальник ХОВА информирует, что одна женщина получила взрывные травмы. Ее госпитализируют.

11:23. Мэр Игорь Терехов уточнил, что по городу ударил «шахед». Под атакой оказался Холодногорский район. По предварительной информации, есть раненые.

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что удар пришелся по многоэтажному дому, на место «прилета» выехали медики и спасатели. Вскоре городской голова уточнил, что перед многоэтажкой горят авто.

Напомним, два «шахеда» атаковали Харьков утром 25 марта. Попадание зафиксировали около 04:45. Два беспилотника ударили по двум районам – Новобаварскому и Основянскому. После этого подробностей о результатах атаки не было.

Читайте также: Три населенных пункта на Дергачевщине обесточены из-за утреннего удара РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прозвучал около 11:15. ".