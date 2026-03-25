Три населенных пункта на Дергачевщине обесточены из-за утреннего удара РФ
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что утром 25 марта РФ атаковала энергообъект. В результате Безруки, Слатино и Лещенко полностью обесточены.
По подсчетам Задоренко, без света остаются 2700 абонентов.
«Кроме Безруковского и Слатинского старостатов, без электричества остаются населенные пункты Прудянского, Казачелопанского и Проходовского округов», – отметил он.
На данный момент специалисты только оценивают масштабы разрушений и лишь после этого смогут сообщить, когда удастся восстановить электроэнергию. Тем временем Задоренко призывает жителей не медлить, а эвакуироваться из опасных населенных пунктов.
Популярно
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Украина; Теги: Вячеслав Задоренко, Дергачи, обстрелы, світло, свет, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Три населенных пункта на Дергачевщине обесточены из-за утреннего удара РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 11:00;