Три населенных пункта на Дергачевщине обесточены из-за утреннего удара РФ

Происшествия 11:00   25.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что утром 25 марта РФ атаковала энергообъект. В результате Безруки, Слатино и Лещенко полностью обесточены. 

По подсчетам Задоренко, без света остаются 2700 абонентов. 

«Кроме Безруковского и Слатинского старостатов, без электричества остаются населенные пункты Прудянского, Казачелопанского и Проходовского округов», – отметил он. 

На данный момент специалисты только оценивают масштабы разрушений и лишь после этого смогут сообщить, когда удастся восстановить электроэнергию. Тем временем Задоренко призывает жителей не медлить, а эвакуироваться из опасных населенных пунктов.

Читайте также: «Для них уже жизнь — статистика», — глава Дергачевщины о жителях приграничья

Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
25.03.2026, 06:00
Два «шахеда» атаковали Харьков утром – Терехов
Два «шахеда» атаковали Харьков утром – Терехов
25.03.2026, 07:10
РФ атаковала Харьков: где зафиксировали попадания, пострадавшие (дополняется)
РФ атаковала Харьков: где зафиксировали попадания, пострадавшие (дополняется)
25.03.2026, 12:05
Новости Харькова — главное 25 марта: удары по городу, есть пострадавшие
Новости Харькова — главное 25 марта: удары по городу, есть пострадавшие
25.03.2026, 12:07
Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State
Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State
25.03.2026, 07:37
Новости по теме:

24.03.2026
«Для них уже жизнь — статистика», — глава Дергачевщины о жителях приграничья
24.03.2026
Мэр Дергачей предупредил о мошенниках: какие сообщения присылают от его имени
17.03.2026
Двое раненых: FPV-дрон ударил по магазину в Харьковской области
16.03.2026
Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб
18.02.2026
Не ездит автобус в Харьков, не забирают мусор: ситуация в Русской Лозовой


  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 11:00;

