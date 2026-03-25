Три населенных пункта на Дергачевщине обесточены из-за утреннего удара РФ

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что утром 25 марта РФ атаковала энергообъект. В результате Безруки, Слатино и Лещенко полностью обесточены.

По подсчетам Задоренко, без света остаются 2700 абонентов.

«Кроме Безруковского и Слатинского старостатов, без электричества остаются населенные пункты Прудянского, Казачелопанского и Проходовского округов», – отметил он.

На данный момент специалисты только оценивают масштабы разрушений и лишь после этого смогут сообщить, когда удастся восстановить электроэнергию. Тем временем Задоренко призывает жителей не медлить, а эвакуироваться из опасных населенных пунктов.