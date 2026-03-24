Общество 17:39   24.03.2026
«Для них уже жизнь — статистика», — глава Дергачевщины о жителях приграничья

Россияне продолжают терроризировать Дергачевскую громаду. В 14:30 «Молния» попала в одно из админзданий в Дергачах, повредив крышу и стену. Около 15:10 БпЛА неустановленного типа упал на открытой территории в селе Безруки, вызвав возгорание сухостоя, сообщил глава ГВА Вячеслав Задоренко.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар в Безруках.

В эфире «Суспільного» Задоренко констатировал, что в приграничных населенных пунктах громады ситуация остается крайне сложной. Россияне применяют не только беспилотники, но и артиллерию — от минометов до тяжелых РСЗО. В Казачьей Лопани сейчас проживают около 400 человек, которые не хотят покидать свои дома. Они живут без электро- и газоснабжения.

«Для того, чтобы завезти какую-то гуманитарную поддержку людям или осуществить эвакуацию из этих населенных пунктов, нужно высчитывать определенные промежутки времени, погодные условия, согласовывать свои действия с военными. И когда есть такая возможность, осуществлять эвакуацию населения именно из этих приграничных сел», — рассказал Задоренко.

Он напомнил, что уже неоднократно погибали волонтеры, пытавшиеся помочь жителям приграничья. Также под обстрелы попадали коммунальщики. В частности, FPV-дрон атаковал транспортное средство, которое ехало в Русскую Лозовую забрать мусор. Водитель успел выпрыгнуть, машина сгорела. Через два дня местные звонили с вопросом, когда будет новый транспорт и водитель.

«Когда с ними общаешься, говоришь о том, что у нас не хватит живого ресурса для того, чтобы обеспечивать все ваши потребности», — отметил Задоренко.

Также под обстрел попадала маршрутка. К счастью, никто не пострадал, но транспортное средство было уничтожено. После этого маршрут отменили.

«Люди, которые живут постоянно под обстрелами, для них уже человеческая жизнь — это просто статистика. И проходит день-два, и люди снова требуют, чтобы восстановили транспорт, направили гуманитарную помощь или коммунальные услуги», — резюмировал Задоренко.

Напомним, в 05:20 24 марта российский FPV-дрон атаковал электричку Слатино–Харьков, которая готовилась к отправлению с конечной станции. В результате попадания погиб 61-летний пассажир, находившийся в вагоне. По информации «Укрзалізниці» и местных жителей, находившихся на станции, часть пассажиров проигнорировала опасность и не перешла в укрытие, расположенное рядом. После атаки было принято решение о временной приостановке движения поездов по этому маршруту. Вскоре на участке Харьков–Слатино ввели комбинированные перевозки — электричка + автобус.

Автор: Елена Нагорная
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
«Для них уже жизнь — статистика», — глава Дергачевщины о жителях приграничья
