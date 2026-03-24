“Для них уже життя – статистика” – голова Дергачівщини про жителів прикордоння

Росіяни продовжують тероризувати Дергачівську громаду. О 14:30 “молния” влучила в одну з адмінбудівель у Дергачах, пошкодивши дах та стіну. Близько 15:10 БпЛА невстановленого типу впав на відкритій території у селі Безруки, спричинивши загоряння сухостою, повідомив голова МВА Вячеслав Задоренко.

В обох випадках минулося без постраждалих. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу у Безруках.

В етері “Суспільного” Задоренко констатував, що у прикордонних населених пунктах громади ситуація залишається вкрай складною. Росіяни застосовують не лише безпілотники, а й артилерію – від мінометів до важких РСЗВ. У Козачій Лопані зараз проживає близько 400 осіб, які не хочуть залишати свої будинки. Вони живуть без електро- та газопостачання.

“Для того, щоб завезти якусь гуманітарну підтримку людям або здійснити евакуацію з цих населених пунктів, треба вираховувати певні проміжки часу, погодні умови, погоджувати свої дії з військовими. І коли є така можливість, здійснювати евакуацію населення саме з цих прикордонних селищ”, — розповів Задоренко.

Він нагадав, що вже неодноразово гинули волонтери, які намагалися допомогти жителям прикордоння. Також під обстріли потрапляли комунальники. Зокрема, FPV-дрон атакував транспортний засіб, який їхав у Руську Лозову забрати сміття. Водій встиг вистрибнути, машина згоріла. За два дні місцеві дзвонили з питанням, коли буде новий транспорт та водій.

“Коли з ними спілкуєшся, говориш про те, що в нас не вистачить живого ресурсу, для того, щоб забезпечувати всі ваші потреби”, — зазначив Задоренко.

Також під обстріл потрапляла маршрутка. На щастя, ніхто не постраждав, але транспортний засіб було знищено. Після цього маршрут скасували.

“Люди, які живуть постійно під обстрілами, для них уже людське життя – це просто статистика. І проходить день-два, і люди знову потребують, щоб відновили транспорт, спрямували гуманітарну допомогу або комунальні послуги”, — підсумував Задоренко.

Нагадаємо, о 05:20 24 березня російський FPV-дрон атакував електричку Слатине-Харків, яка готувалася до відправлення з кінцевої станції. Внаслідок влучання загинув 61-річний пасажир, який перебував у вагоні. За інформацією “Укрзалізниці” та місцевих жителів, які перебували на станції, частина пасажирів проігнорувала небезпеку і не перейшла в укриття, розташоване поряд. Після атаки було ухвалене рішення про тимчасове призупинення руху поїздів цим маршрутом. Незабаром на відрізку Харків–Слатине запровадили комбіновані перевезення – електричка + автобус.