Три населені пункти на Дергачівщині знеструмлені через ранковий удар РФ

25.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вранці 25 березня РФ атакувала енергооб’єкт. В результаті Безруки, Слатине та Лещенки повністю знеструмлені. 

За підрахунками Задоренка, без світла залишаються 2700 абонентів. 

«Окрім Безруківського та Слатинського старостатів, без електрики залишаються населені пункти Прудянського, Токарівського, Козачолопанського та Проходівського округів», – зазначив він. 

Наразі фахівці лише оцінюють масштаби руйнувань і лише після цього зможуть повідомити, коли вдасться відновити електроенергію. Тим часом Задоренко закликає мешканців не зволікати, а евакуюватись із небезпечних населених пунктів.

Якщо вам цікава новина: «Три населені пункти на Дергачівщині знеструмлені через ранковий удар РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
