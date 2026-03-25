Три населені пункти на Дергачівщині знеструмлені через ранковий удар РФ
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вранці 25 березня РФ атакувала енергооб’єкт. В результаті Безруки, Слатине та Лещенки повністю знеструмлені.
За підрахунками Задоренка, без світла залишаються 2700 абонентів.
«Окрім Безруківського та Слатинського старостатів, без електрики залишаються населені пункти Прудянського, Токарівського, Козачолопанського та Проходівського округів», – зазначив він.
Наразі фахівці лише оцінюють масштаби руйнувань і лише після цього зможуть повідомити, коли вдасться відновити електроенергію. Тим часом Задоренко закликає мешканців не зволікати, а евакуюватись із небезпечних населених пунктів.
Категорії: Події, Україна; Теги: В'ячеслав Задоренко, Дергачі, електроенергія, обстріли, світло;
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 11:00;