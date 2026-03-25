РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, постраждалі (доповнюється)

Вибух у Харкові пролунав близько 11:15.

Доповнено о 12:05. Голова ХОВА Олег Синєгубов показав фото з місця удару по Харкову. За його даними, кількість постраждалих зросла до 5.

«Після ворожого обстрілу до медиків звернулася 17-річна дівчина. У постраждалої — гостра реакція на стрес, їй надали всю необхідну допомогу. За уточненими даними, у Холодногірському районі ворожий дрон поцілив у дерева біля багатоповерхівки. Спалахнули 4 автомобілі. У Новобаварському районі ворог вдарив по території приватного будинку. Сталося загоряння газової труби та облицювання будинку”, – пише Синєгубов.

Доповнено о 12:00. Мер Харкова Ігор Терехов стисло повідомив про наслідки ударів по Холодногірському та Новобаварському районах.

За даними міського голови, у першому випадку – удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибиті вікна у квартирах. Є постраждалі.

В другому – влучання на території приватного сектору. Пошкоджена газова мереже, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.

Загалом наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Терехов просить бути обережними, адже навколо Харкова ще кружляють ворожі «шахеди».

Доповнено об 11:40. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, пише Синєгубов.

“Поранень зазнали троє жінок і чоловік. Усім надається необхідна медична допомога. Пошкоджено щонайменше два автомобілі і приватний будинок”, – додав начальник ХОВА.

Доповнено об 11:32. Міський голова повідомив, що ще один удар прийшовся по Новобаварському району. Там вже відомо про двох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА інформує, що одна жінка отримала вибухові травми. Її шпиталізують.

11:26. Мер Ігор Терехов уточнив, що по місту вдарив “шахед”. Під атакою опинився Холодногірський район. За попередньою інформацією, є поранені.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що удар прийшовся по багатоповерховому будинку, на місце “прильоту” виїхали медики та рятувальники. Незабаром міський голова уточнив , що перед багатоповерхівкою горять авто.

Нагадаємо, два «шахеди» атакували Харків уранці 25 березня. Влучення зафіксували близько 04:45. Два безпілотники вдарили по двох районах – Новобаварському та Основ’янському. Після цього подробиць про результати атаки не було.