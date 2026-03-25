Два «шахеди» атакували Харків вранці – Терехов

Вранці 25 березня мер Ігор Терехов написав, що місто знову опинилося під російськими ударами.

Влучання зафіксували близько 04:45. Два безпілотники вдарили по двох районах – Новобаварському та Основ’янському.

“Наслідки уточнюються”, – повідомив вранці мер.

Після цього подробиць про результати атаки не було. Зазначимо, тривога в Харкові цієї ночі звучить із 02:12. Тоді повідомили про загрозу застосування безпілотників. А о 03:42 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації.

Незабаром стало відомо, що на Харківщину полетіли КАБи. А о 07:03 росіяни випустили безпілотники на Харків із півночі. Станом на 07:10 тривога у місті ще звучить.