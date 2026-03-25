Последствия атаки БпЛА на Харьков: возросло число пострадавших (фото/видео)

Появились фото и видео последствий атаки вражеских дронов на Харьков.

Дополнено в 13:34. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 11:40 ВС РФ атаковали два района города БпЛА типа «Герань-2».

В Холодногорском районе — попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего загорелись автомобили.

В Новобаварском районе – удар по частному сектору.

Сейчас известно про девять пострадавших, среди которых — 15-летняя девушка. У несовершеннолетней – острый шок.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Дополнено в 13:20. Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до девяти, пишет мэр Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов показал последствия вражеского удара по Новобаварскому району.

Здесь, по его данным, взрывные ранения получили мужчины 71 и 58 лет и 84-летняя женщина, всех госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также получили острый стресс 48-летний мужчина и 85-летняя женщина, они получили медицинскую помощь на месте.

Вражеский БпЛА ударил по частному дому. В результате обстрела вспыхнул пожар. Также взрывом повреждены соседние жилые дома.

12:51. «Среди дня оккупанты нанесли удар беспилотником по двору многоэтажного жилого дома. В результате обстрела пострадали две женщины 66 и 70 лет, одна из них в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Также острую стрессовую реакцию получила 15-летняя девочка, медики оказали ей помощь на месте», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Холодногорском районе БпЛА попал рядом с 12-этажным домом. Загорелись легковые автомобили на площади 20 м кв.

В Новобаварском районе дрон ударил в частный жилой дом: произошел пожар на крыше и в газовой сети на площади 60 м кв. Также пострадали жилые дома, что находятся рядом.

По предварительным данным спасателей, пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

