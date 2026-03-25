Последствия атаки БпЛА на Харьков: возросло число пострадавших (фото/видео)
Появились фото и видео последствий атаки вражеских дронов на Харьков.
Дополнено в 13:34. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 11:40 ВС РФ атаковали два района города БпЛА типа «Герань-2».
В Холодногорском районе — попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего загорелись автомобили.
В Новобаварском районе – удар по частному сектору.
Сейчас известно про девять пострадавших, среди которых — 15-летняя девушка. У несовершеннолетней – острый шок.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Дополнено в 13:20. Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до девяти, пишет мэр Игорь Терехов.
Глава ХОВА Олег Синегубов показал последствия вражеского удара по Новобаварскому району.
Здесь, по его данным, взрывные ранения получили мужчины 71 и 58 лет и 84-летняя женщина, всех госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также получили острый стресс 48-летний мужчина и 85-летняя женщина, они получили медицинскую помощь на месте.
Вражеский БпЛА ударил по частному дому. В результате обстрела вспыхнул пожар. Также взрывом повреждены соседние жилые дома.
12:51. «Среди дня оккупанты нанесли удар беспилотником по двору многоэтажного жилого дома. В результате обстрела пострадали две женщины 66 и 70 лет, одна из них в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Также острую стрессовую реакцию получила 15-летняя девочка, медики оказали ей помощь на месте», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Холодногорском районе БпЛА попал рядом с 12-этажным домом. Загорелись легковые автомобили на площади 20 м кв.
В Новобаварском районе дрон ударил в частный жилой дом: произошел пожар на крыше и в газовой сети на площади 60 м кв. Также пострадали жилые дома, что находятся рядом.
По предварительным данным спасателей, пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
Напомним, 25 марта враг атаковал два района Харькова – Холодногорский и Новобаварский. По данным мэра Игоря Терехова, в первом случае – удар рядом с жилым домом. Загорелись автомобили: девять повреждены, три уничтожены полностью. Во втором – попадание на территории частного сектора. Повреждена газовая сеть, загорелась крыша дома. Число пострадавших постоянно растет.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов, последствия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Последствия атаки БпЛА на Харьков: возросло число пострадавших (фото/видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 13:34;