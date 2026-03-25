Live

Последствия атаки БпЛА на Харьков: возросло число пострадавших (фото/видео)

Происшествия 13:34   25.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Холодногорскому району

Появились фото и видео последствий атаки вражеских дронов на Харьков.

Дополнено в 13:34. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 11:40 ВС РФ атаковали два района города БпЛА типа «Герань-2».

В Холодногорском районе — попадание вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего загорелись автомобили.

В Новобаварском районе – удар по частному сектору.

Сейчас известно про девять пострадавших, среди которых — 15-летняя девушка. У несовершеннолетней – острый шок.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Дополнено в 13:20. Число пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до девяти, пишет мэр Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов показал последствия вражеского удара по Новобаварскому району.

Здесь, по его данным, взрывные ранения получили мужчины 71 и 58 лет и 84-летняя женщина, всех госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также получили острый стресс 48-летний мужчина и 85-летняя женщина, они получили медицинскую помощь на месте.

Вражеский БпЛА ударил по частному дому. В результате обстрела вспыхнул пожар. Также взрывом повреждены соседние жилые дома.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Новобаварскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Новобаварскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Новобаварскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Новобаварскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Новобаварскому району

12:51. «Среди дня оккупанты нанесли удар беспилотником по двору многоэтажного жилого дома. В результате обстрела пострадали две женщины 66 и 70 лет, одна из них в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Также острую стрессовую реакцию получила 15-летняя девочка, медики оказали ей помощь на месте», — пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Холодногорскому району

удар по Харькову

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Холодногорскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Холодногорскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Холодногорскому району
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Холодногорскому району

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Холодногорском районе БпЛА попал рядом с 12-этажным домом. Загорелись легковые автомобили на площади 20 м кв.

В Новобаварском районе дрон ударил в частный жилой дом: произошел пожар на крыше и в газовой сети на площади 60 м кв. Также пострадали жилые дома, что находятся рядом.

По предварительным данным спасателей, пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Напомним, 25 марта враг атаковал два района Харькова – Холодногорский и Новобаварский. По данным мэра Игоря Терехова, в первом случае – удар рядом с жилым домом. Загорелись автомобили: девять повреждены, три уничтожены полностью. Во втором – попадание на территории частного сектора. Повреждена газовая сеть, загорелась крыша дома. Число пострадавших постоянно растет.

Новости по теме:

24.03.2026
Пассажиров поездов теперь могут эвакуировать — памятка от «Укрзалізниці»
23.03.2026
В РФ заявили об атаке БпЛА на губернатора Белгородщины Гладкова: подробности
18.03.2026
Чем ударила РФ по Харькову утром: среди пострадавших – подросток
17.03.2026
FPV-дроны вновь атаковали «скорую» на Купянщине – Канашевич
16.03.2026
Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

«Последствия атаки БпЛА на Харьков: возросло число пострадавших (фото/видео)»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появились фото и видео последствий атаки вражеских дронов на Харьков.".