Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)

Події 13:34   25.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району

З’явилися фото та відео наслідків атаки ворожих дронів на Харків.

Доповнено о 13:34. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 11:40 ЗС РФ атакували два райони міста БпЛА типу “Герань-2”.

У Холодногірському районі – влучання поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі.

У Новобаварському районі – удар по приватному сектору.

Наразі відомо про дев’ять постраждалих, серед яких – 15-річна дівчина. У неповнолітньої – гострий шок.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Доповнено о 13:20. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до дев’яти, пише мер Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки ворожого удару по Новобаварському району

Тут, за його даними, вибухових поранень зазначили чоловіки 71 і 58 років та 84-річна жінка, усіх шпиталізували у стані середньої тяжкості. Також зазнали гострого стресу 48-річний чоловік і 85-річна жінка, вони отримали медичну допомогу на місці.

Ворожий БпЛА вдарив по приватному будинку. Черед обстріл спалахнула пожежа. Також вибухом пошкоджено сусідні житлові будинки.

удар по Харкову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Новобаварському району
удар по Харкову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Новобаварському району
удар по Харкову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Новобаварському району
удар по Харкову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Новобаварському району
удар по Харкову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Новобаварському району

12:51. “Просто серед дня окупанти поцілили безпілотником по двору багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок обстрілу постраждали двоє жінок 66 і 70 років, одна з них – у важкому стані доставлена до лікарні. Також зазнала гострої стресової реакції 15-річна дівчина, медики надали їй допомогу на місці”, – пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов/наслідки удару по Холодногірському району

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Холодногірському районі БпЛА влучив поруч із дванадцятиповерховим будинком. Зайнялись легкові автомобілі на площі 20 м кв.

У Новобаварському районі дрон вдарив у приватний житловий будинок: сталася пожежа на даху та в газовій мережі на площі 60 м кв. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки.

За попередніми даними рятувальників, постраждали вісім людей, зокрема дитина.

Нагадаємо, 25 березня ворог атакував два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський. За даними мера Ігоря Терехова, у першому випадку – удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. В другому – влучання на території приватного сектору. Пошкоджена газова мережа, загорівся дах будинку. Кількість постраждалих постійно зростає.

Автор: Вікторія Яковенко
"Змусили стати на коліна". Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку
25.03.2026, 13:27
“Змусили стати на коліна”. Підлітки побилися в Харкові, НПУ почала перевірку
25.03.2026, 13:27
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
25.03.2026, 13:34
25.03.2026, 13:34
Рятувальники встигли перейти до укриття: повторний удар РФ по Великому Бурлуку
25.03.2026, 12:31
Рятувальники встигли перейти до укриття: повторний удар РФ по Великому Бурлуку
25.03.2026, 12:31
РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, є постраждалі
РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, є постраждалі
25.03.2026, 12:16
25.03.2026, 12:16
Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину
24.03.2026, 20:42
Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину
24.03.2026, 20:42
Новини Харкова — головне 25 березня: удари по місту, є постраждалі
Новини Харкова — головне 25 березня: удари по місту, є постраждалі
25.03.2026, 12:07
25.03.2026, 12:07

