Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)

З’явилися фото та відео наслідків атаки ворожих дронів на Харків.

Доповнено о 13:34. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 11:40 ЗС РФ атакували два райони міста БпЛА типу “Герань-2”.

У Холодногірському районі – влучання поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі.

У Новобаварському районі – удар по приватному сектору.

Наразі відомо про дев’ять постраждалих, серед яких – 15-річна дівчина. У неповнолітньої – гострий шок.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Доповнено о 13:20. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до дев’яти, пише мер Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки ворожого удару по Новобаварському району

Тут, за його даними, вибухових поранень зазначили чоловіки 71 і 58 років та 84-річна жінка, усіх шпиталізували у стані середньої тяжкості. Також зазнали гострого стресу 48-річний чоловік і 85-річна жінка, вони отримали медичну допомогу на місці.

Ворожий БпЛА вдарив по приватному будинку. Черед обстріл спалахнула пожежа. Також вибухом пошкоджено сусідні житлові будинки.

12:51. “Просто серед дня окупанти поцілили безпілотником по двору багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок обстрілу постраждали двоє жінок 66 і 70 років, одна з них – у важкому стані доставлена до лікарні. Також зазнала гострої стресової реакції 15-річна дівчина, медики надали їй допомогу на місці”, – пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Холодногірському районі БпЛА влучив поруч із дванадцятиповерховим будинком. Зайнялись легкові автомобілі на площі 20 м кв.

У Новобаварському районі дрон вдарив у приватний житловий будинок: сталася пожежа на даху та в газовій мережі на площі 60 м кв. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки.

За попередніми даними рятувальників, постраждали вісім людей, зокрема дитина.

Нагадаємо, 25 березня ворог атакував два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський. За даними мера Ігоря Терехова, у першому випадку – удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. В другому – влучання на території приватного сектору. Пошкоджена газова мережа, загорівся дах будинку. Кількість постраждалих постійно зростає.