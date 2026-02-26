Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 26 февраля проинформировал: после ночной атаки РФ в городе продолжают восстанавливать газоснабжение в жилых домах, поврежден водопровод и контактная сеть троллейбуса.

«Было попадание, и поврежден газовод, заживлявший один из районов города Харькова. Сейчас нам уже удалось благодаря упорному труду представителей газового хозяйства возобновить газоснабжение крупной больницы в Харькове. Кроме этого, работаем для того, чтобы возобновить газоснабжение и жилых домов многоэтажных, и частных жилых домов», — сообщил Терехов.

Также «прилеты» повредили водоснабжение и электросети в городе, досталось и любимому парку харьковчан.

«Сейчас работают наши коммунальные службы по восстановлению электросетей, по которым было попадание. Практически остановился троллейбусный маршрут в одном из районов Харькова. Было попадание в Центральный парк культуры и отдыха. И там тоже был поврежден водопровод. Кроме этого, разбито асфальтовое покрытие, разбито освещение. В Центральном парке мы тоже наводим порядок», — сказал мэр Харькова.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Он отметил, что тактика россиян в терроре мирного населения периодически изменяется, «но приоритетом остаются энергетические объекты, теплогенерирующие станции, газопроводы, водопроводы, критическая инфраструктура, заживляющая город».

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.