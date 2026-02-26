Live

Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях

Происшествия 10:40   26.02.2026
Оксана Горун
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 26 февраля проинформировал: после ночной атаки РФ в городе продолжают восстанавливать газоснабжение в жилых домах, поврежден водопровод и контактная сеть троллейбуса.

«Было попадание, и поврежден газовод, заживлявший один из районов города Харькова. Сейчас нам уже удалось благодаря упорному труду представителей газового хозяйства возобновить газоснабжение крупной больницы в Харькове. Кроме этого, работаем для того, чтобы возобновить газоснабжение и жилых домов многоэтажных, и частных жилых домов», — сообщил Терехов.

Также «прилеты» повредили водоснабжение и электросети в городе, досталось и любимому парку харьковчан.

«Сейчас работают наши коммунальные службы по восстановлению электросетей, по которым было попадание. Практически остановился троллейбусный маршрут в одном из районов Харькова. Было попадание в Центральный парк культуры и отдыха. И там тоже был поврежден водопровод. Кроме этого, разбито асфальтовое покрытие, разбито освещение. В Центральном парке мы тоже наводим порядок», — сказал мэр Харькова.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Он отметил, что тактика россиян в терроре мирного населения периодически изменяется, «но приоритетом остаются энергетические объекты, теплогенерирующие станции, газопроводы, водопроводы, критическая инфраструктура, заживляющая город».

Читайте также: Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 10:57
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
26.02.2026, 07:51
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)
26.02.2026, 09:48
Шестнадцать человек пострадали в Харькове и пригороде из-за «прилетов» 26.02
Шестнадцать человек пострадали в Харькове и пригороде из-за «прилетов» 26.02
26.02.2026, 08:35
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
26.02.2026, 10:23
Операция «Первоцвет» стартовала на Харьковщине: на сколько могут оштрафовать
Операция «Первоцвет» стартовала на Харьковщине: на сколько могут оштрафовать
26.02.2026, 11:52

Новости по теме:

26.02.2026
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
26.02.2026
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
26.02.2026
СБУ: Харьковчанин помогал врагу «пробиться» в Купянск, пока прятался от ТЦК
26.02.2026
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 10:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов 26 февраля проинформировал: после ночной атаки РФ в городе продолжают восстанавливать газоснабжение в жилых домах, поврежден водопровод и контактная сеть троллейбуса".