Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 26 февраля проинформировал: после ночной атаки РФ в городе продолжают восстанавливать газоснабжение в жилых домах, поврежден водопровод и контактная сеть троллейбуса.
«Было попадание, и поврежден газовод, заживлявший один из районов города Харькова. Сейчас нам уже удалось благодаря упорному труду представителей газового хозяйства возобновить газоснабжение крупной больницы в Харькове. Кроме этого, работаем для того, чтобы возобновить газоснабжение и жилых домов многоэтажных, и частных жилых домов», — сообщил Терехов.
Также «прилеты» повредили водоснабжение и электросети в городе, досталось и любимому парку харьковчан.
«Сейчас работают наши коммунальные службы по восстановлению электросетей, по которым было попадание. Практически остановился троллейбусный маршрут в одном из районов Харькова. Было попадание в Центральный парк культуры и отдыха. И там тоже был поврежден водопровод. Кроме этого, разбито асфальтовое покрытие, разбито освещение. В Центральном парке мы тоже наводим порядок», — сказал мэр Харькова.
Видео: нацмарафон «Єдині новини»
Он отметил, что тактика россиян в терроре мирного населения периодически изменяется, «но приоритетом остаются энергетические объекты, теплогенерирующие станции, газопроводы, водопроводы, критическая инфраструктура, заживляющая город».
Читайте также: Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, последствия, прилеты, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 10:40;