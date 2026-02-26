Live

Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии

Общество 12:09   26.02.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии

По состоянию на 26 февраля в Харьковской области актуальны 2472 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя с зарплатой в 50 тысяч гривен. Главный инженер проекта будет иметь 40 тысяч, а главный бухгалтер – 36 тысяч.

Начальник службы будет зарабатывать 31790, электросварщик ручной сварки – 30 тысяч, экономист по планировке – 28 тысяч, администратор – 25 тысяч, огнеупорщик – 22400, агломератник – 22 тысячи, а оператор птицефабрик и механизированных ферм – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщил, что начался конкурс на замещение вакантных должностей гражданского персонала.

Читайте также: СБУ: Харьковчанин помогал врагу «пробиться» в Купянск, пока прятался от ТЦК

Автор: Виктория Яковенко
