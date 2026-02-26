Работа в Харькове и области: кому готовы платить 50 тысяч гривен, вакансии
По состоянию на 26 февраля в Харьковской области актуальны 2472 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя с зарплатой в 50 тысяч гривен. Главный инженер проекта будет иметь 40 тысяч, а главный бухгалтер – 36 тысяч.
Начальник службы будет зарабатывать 31790, электросварщик ручной сварки – 30 тысяч, экономист по планировке – 28 тысяч, администратор – 25 тысяч, огнеупорщик – 22400, агломератник – 22 тысячи, а оператор птицефабрик и механизированных ферм – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Напомним, ранее отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщил, что начался конкурс на замещение вакантных должностей гражданского персонала.
