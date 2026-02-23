Работа в полиции Харьковщины: открыли конкурс на вакантные должности
Отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщил, что начался конкурс на замещение вакантных должностей гражданского персонала.
«Приказом ГУНП в Харьковской области от 19.02.2026 г. № 863 начат конкурс на должности инспекторов I категории (гражданского персонала) отдела службы «102» УОАООР (Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования) ГУНП в Харьковской области. Прием документов продлится с 23 февраля по 4 марта 2026 года включительно», — проинформировали в ГУНП.
Заполнить анкету и узнать все условия и сроки проведения этапов конкурса можно по ссылке: https://nabir.np.gov.ua/
Список всех актуальных вакансий доступен здесь. Он включает как гражданские, так и офицерские должности, в том числе — в боевых подразделениях (например, штурмовой бригаде «Лють»).
