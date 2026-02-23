Робота в поліції Харківщини: відкрили конкурс на вакантні посади

Відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області повідомив, що розпочався конкурс на заміщення вакантних посад цивільного персоналу.

“Наказом ГУНП в Харківській області від 19.02.2026 № 863 розпочато конкурс на посади інспекторів І категорії (цивільного персоналу) відділу служби “102” УОАЗОР (Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування) ГУНП в Харківській області. Прийом документів триватиме з 23 лютого по 4 березня 2026 року включно”, – поінформували в ГУНП.

Заповнити анкету та дізнатися про всі умови та терміни проведення етапів конкурсу можна за посиланням: https://nabir.np.gov.ua/

Список усіх актуальних вакансій доступний тут. Він включає як цивільні, так і офіцерські посади, у тому числі – у бойових підрозділах (наприклад, штурмовій бригаді “Лють”).