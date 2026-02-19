Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч

Станом на 19 лютого в Харківській області актуальні 2444 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія спеціаліста державної служби із зарплатою 54 тисячі гривень. Юрист матиме 35190, а оператор друкарського устаткування – 35 тисяч.

Лікар-психіатр зароблятиме 34300, модельник виплавних моделей – 30 тисяч, шліфувальник – 27600, токар – 26300, майстер будівельних та монтажних робіт – 23 тисячі, начальник котельні – 20 тисяч, а птахівник – 19 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.