Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч

По состоянию на 19 февраля в Харьковской области актуальны 2444 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия специалиста государственной службы с зарплатой в 54 тысячи гривен. Юрист будет иметь 35190, а оператор печатного оборудования – 35 тысяч.

Врач-психиатр будет зарабатывать 34300, модельщик выплавных моделей – 30 тысяч, шлифовщик – 27600, токарь – 26300, мастер строительных и монтажных работ – 23 тысячи, начальник котельной – 20 тысяч, а птицевод – 19 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.