Робота в Харкові й області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії

Суспільство 12:09   26.02.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові й області: кому готові платити 50 тисяч гривень, вакансії Фото: ХОВА

Станом на 26 лютого в Харківській області актуальні 2472 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія із зарплатою 50 тисяч гривень. Головний інженер проєкту матиме 40 тисяч, а головний бухгалтер – 36 тисяч.

Начальник служби зароблятиме 31790, електрозварник ручного зварювання – 30 тисяч, економіст з планування – 28 тисяч, адміністратор – 25 тисяч, вогнетривник – 22400, агломератник – 22 тисячі, а оператор птахофабрик та механізованих ферм – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, раніше відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області повідомив, що розпочався конкурс на заміщення вакантних посад цивільного персоналу.

Автор: Вікторія Яковенко
