Как на Харьковщине готовятся к паводкам, рассказали в ХОВА

В ходе заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обсудили ход подготовки противодействия наводнениям и паводкам в регионе, передают в ХОВА.

«В результате увеличения количества осадков в виде снега на протяжении зимы 2025-2026 годов фиксируем повышение уровня воды в реках региона. Для эффективного противодействия возможным паводкам, подтоплениям сельхозугодий и частных домохозяйств громады должны привести в надлежащее состояние дренажные сооружения, оповестить население, а также подготовить все необходимые средства и технику. Кроме того, на местах необходимо отработать планы и пути эвакуации гражданского населения», — рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Отмечается, что спасатели в этом году 96 раз привлекались к ликвидации последствий подтопления и паводков в 28 громадах области. Кроме того, говорят в ХОВА, готовы специалисты коммунально-технической и топливно-энергетической службы.

«Круглосуточно работают 700 рабочих, а к оперативному реагированию готовы более 1000 единиц техники и еще 3000 работников. Обеспечено функционирование около 600 километров ливневых систем», — говорится в сообщении.

Также во время заседания были рассмотрены вопросы создания подразделений местной и добровольной пожарной охраны. Сейчас в Харьковской области функционируют таких 16 подразделений.