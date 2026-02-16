Live

Ветер валит деревья, подтопление: как на Харьковщине борются с последствиями

Общество 12:28   16.02.2026
Виктория Яковенко
Ветер валит деревья, подтопление: как на Харьковщине борются с последствиями Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Непогода накрыла Харьковщину — спасатели уже двое суток подряд ликвидируют последствия подтоплений. Кроме того, сегодня, 16 февраля, в городе наблюдается сильный ветер.

В Харьковском горсовете сообщили, что в сквере возле Госпрома во время сильного ветра на аллею упало дерево.

дерево упало в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дерево упало в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
дерево упало в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Его ствол был ослаблен грибком, поэтому не выдержал порывов ветра и сломался. Коммунальщики оперативно убрали поваленное дерево», — рассказали в мэрии.

Харьковчан призывают быть осторожными и не находиться вблизи деревьев во время ветреной погоды.

Также в соцсетях информировали, что на ХТЗ на машину упала большая ветка.

дерево упало в Харькове
Фото: Telegram-канал «Харків 1654»

Тем временем в ГУ ГСЧС в Харьковской области информируют: в регионе продолжают устранять последствия подтоплений. В частности, за прошедшие сутки спасатели 15 раз помогали людям в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах.

«Ликвидация последствий подтоплений продолжается и сегодня, в том числе в населенных пунктах Изюмского и Богодуховского районов», — отметили в ГСЧС.

подтопления на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
подтопления на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
подтопления на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

О подтоплении жилых кварталов сообщает также глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Коммунальные службы делают все возможное для локализации проблем и минимизации последствий, однако это аномальные погодные условия, от которых сейчас страдает вся Харьковщина. Просим учитывать это при планировании перемещений и быть внимательными вблизи подтопленных участков – ожидаем постепенного улучшения погодных условий», — пишет Задоренко.

Из-за таких погодных явлений коммунальщики работают в усиленном режиме в Малоданиловской громаде, говорит ее глава Александр Гололобов. Он подчеркнул, что критических ситуаций нет.

«Большинство случаев, когда вода заходит во дворы, связаны с небрежным отношением соседей друг к другу: кто перекрывает водотоки, кто засыпает водоотводные канавы, которые годами выполняли свою функцию. Также информирую: через несколько часов ожидается понижение температуры, возможно образование гололеда. Коммунальные службы посыпают центральные дороги, остановки и тротуары. Следует понимать, что весь частный сектор обрабатываться смесью не будет», — написал Гололобов.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. 14 февраля это привело к подтоплениям частных домовладений, приусадебных участков и отдельных участков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.

Читайте также: Частные дома и дачи на Харьковщине продолжает затапливать из-за таяния снега

Автор: Виктория Яковенко
