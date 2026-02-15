Частные дома и дачи на Харьковщине продолжает затапливать из-за таяния снега

14 февраля чрезвычайников 17 раз привлекали для оказания помощи жителям территорий Харьковщины, которые подверглись подтоплениям.

С помощью мотопомп и спецтехники они откачивали талую воду из жилых домов и частных дворов в населенных пунктах Берестинского, Богодуховского, Изюмского, Купянского, Лозовского и Харьковского районов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ликвидация последствий подтоплений продолжается и сегодня, в частности в Изюмском районе.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. 14 февраля это привело к подтоплениям частных домовладений, приусадебных участков и отдельных участков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.