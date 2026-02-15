Пожары в Харькове: женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли
Два бытовых пожара произошли в Харькове за прошедшие сутки — в Киевском и Холодногорском районах.
В Киевском районе (в квартире или доме не уточняется — ред.) горели домашние вещи и диван на площади 4 квадратных метра. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело женщины 1957 года рождения, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Во время бытового пожара в Холодногорском районе чрезвычайники спасли двух женщин. Там горели домашние вещи на площади 30 квадратных метров.
Как сообщала МГ «Объектив» 14 февраля, в Харьковской области спасатели ликвидируют последствия подтоплений частных домовладений, приусадебных участков и отдельных отрезков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка.
Читайте также: Два десятка боев было на Харьковщине за сутки: где атаковали военные РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пожары в Харькове: женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 08:39;