Пожары в Харькове: женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли

Происшествия 08:39   15.02.2026
Елена Нагорная
Пожары в Харькове: женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли Фото: Kesu01/Depositphotos

Два бытовых пожара произошли в Харькове за прошедшие сутки — в Киевском и Холодногорском районах.

В Киевском районе (в квартире или доме не уточняется — ред.) горели домашние вещи и диван на площади 4 квадратных метра. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело женщины 1957 года рождения, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время бытового пожара в Холодногорском районе чрезвычайники спасли двух женщин. Там горели домашние вещи на площади 30 квадратных метров.

Как сообщала МГ «Объектив» 14 февраля, в Харьковской области спасатели ликвидируют последствия подтоплений частных домовладений, приусадебных участков и отдельных отрезков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка.

Читайте также: Два десятка боев было на Харьковщине за сутки: где атаковали военные РФ

Автор: Елена Нагорная
