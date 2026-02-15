Live

Два десятка боев было на Харьковщине за сутки: где атаковали военные РФ

Фронт 08:11   15.02.2026
Елена Нагорная
Два десятка боев было на Харьковщине за сутки: где атаковали военные РФ Фото: Генштаб ВСУ

Два десятка раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодезное.

На Купянском направлении было восемь атак военных РФ. Силы обороны отбили штурмы в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.

Потери РФ в Украине за сутки составили 1250 человек. Также защитники обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также: О продвижении РФ возле Волчанска и Боровой на Харьковщине сообщает ISW — карты

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 15 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 февраля 2026: какой праздник и день в истории
15.02.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, продвижение РФ
Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, продвижение РФ
15.02.2026, 11:27
Атака РФ на поезд на Харьковщине: еще несколько электричек изменят маршруты
Атака РФ на поезд на Харьковщине: еще несколько электричек изменят маршруты
15.02.2026, 09:47
Деколонизаторы требуют снести памятник Высоцкому в Харькове — ответ горсовета
Деколонизаторы требуют снести памятник Высоцкому в Харькове — ответ горсовета
15.02.2026, 11:10
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
14.02.2026, 17:51
Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
15.02.2026, 14:07

Новости по теме:

14.02.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
14.02.2026
17 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
13.02.2026
Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
12.02.2026
Где сегодня на Харьковщине шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
11.02.2026
На Купянском направлении затишье: где сегодня на Харьковщине шли бои


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два десятка боев было на Харьковщине за сутки: где атаковали военные РФ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два десятка раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.".