Два десятка боев было на Харьковщине за сутки: где атаковали военные РФ

Два десятка раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодезное.

На Купянском направлении было восемь атак военных РФ. Силы обороны отбили штурмы в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.

Потери РФ в Украине за сутки составили 1250 человек. Также защитники обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники оккупантов.