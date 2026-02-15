Два десятки боїв було на Харківщині за добу: де атакували військові РФ
Два десятки разів атакували військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.
На Куп’янському напрямку було вісім атак військових РФ. Сили оборони відбили штурми у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.
Втрати РФ в Україні за добу склали 1250 осіб. Також оборонці знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Читайте також: Про просування РФ біля Вовчанська та Борової на Харківщині повідомляє ISW — карти
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два десятки боїв було на Харківщині за добу: де атакували військові РФ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 08:11;