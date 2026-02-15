Два десятки боїв було на Харківщині за добу: де атакували військові РФ

Два десятки разів атакували військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку було вісім атак військових РФ. Сили оборони відбили штурми у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.

Втрати РФ в Україні за добу склали 1250 осіб. Також оборонці знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.