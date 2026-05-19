Схопив дитину, почав цілувати та облизувати обличчя: підозрюваного затримали

Суспільство 16:47   19.05.2026
Вікторія Яковенко
Мешканцю Берестинщини правоохоронці вручили підозру у сексуальному насильстві над 8-річною дівчинкою.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 17 травня в одному з населених пунктів Берестинського району п’яний 61-річний чоловік їхав на мотоциклі. Неподалік одного з будинків він помітив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину по морозиво.

«Зупинившись на узбіччі, зловмисник підійшов до дитини, схопив її обома руками, міцно обійняв і почав цілувати та облизувати їй обличчя. На прохання потерпілої відпустити підозрюваний відмовлявся та продовжував утримувати її в обіймах», – розповіли правоохоронці.

Побачивши, що відбувається, сусід дівчинки одразу попрямував до них, аби завадити фігуранту. Крім того, сам підозрюваний через надмірне алкогольне сп’яніння не втримався на ногах і впав на землю, зазначили у прокуратурі.

«Скориставшись моментом, дитина втекла додому та розповіла про все матері. Жінка негайно викликала поліцію», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

