Пожежі в Харкові: жінка загинула у власному помешканні, ще двох врятували

Дві побутові пожежі сталися у Харкові минулої доби – у Київському та Холодногірському районах.

У Київському районі (у квартирі чи будинку не уточнюється – ред.) горіли домашні речі та диван на площі 4 квадратні метри. У ході ліквідації займання пожежники виявили тіло жінки 1957 року народження, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час побутової пожежі у Холодногірському районі надзвичайники врятували двох жінок. Там горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив” 14 лютого, у Харківській області рятувальники ліквідують наслідки підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок і окремих відрізків доріг спостерігається у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.