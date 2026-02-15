Пожежі в Харкові: жінка загинула у власному помешканні, ще двох врятували
Дві побутові пожежі сталися у Харкові минулої доби – у Київському та Холодногірському районах.
У Київському районі (у квартирі чи будинку не уточнюється – ред.) горіли домашні речі та диван на площі 4 квадратні метри. У ході ліквідації займання пожежники виявили тіло жінки 1957 року народження, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Під час побутової пожежі у Холодногірському районі надзвичайники врятували двох жінок. Там горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів.
Як повідомляла МГ “Об’єктив” 14 лютого, у Харківській області рятувальники ліквідують наслідки підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок і окремих відрізків доріг спостерігається у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка.
Читайте також: Два десятки боїв було на Харківщині за добу: де атакували військові РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пожежі в Харкові: жінка загинула у власному помешканні, ще двох врятували», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 08:39;