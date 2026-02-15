Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу

14 лютого надзвичайників 17 разів залучали для надання допомоги мешканцям територій Харківщини, які зазнали підтоплень.

За допомогою мотопомп та спецтехніки вони відкачували талу воду з житлових будинків та приватних подвір’їв у населених пунктах Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Лозівського та Харківського районів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ліквідація наслідків підтоплень триває і сьогодні, зокрема в Ізюмському районі.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харківській області через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. 14 лютого це призвело до підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок та окремих ділянок доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.