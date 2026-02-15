Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу
14 лютого надзвичайників 17 разів залучали для надання допомоги мешканцям територій Харківщини, які зазнали підтоплень.
За допомогою мотопомп та спецтехніки вони відкачували талу воду з житлових будинків та приватних подвір’їв у населених пунктах Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Лозівського та Харківського районів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Ліквідація наслідків підтоплень триває і сьогодні, зокрема в Ізюмському районі.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харківській області через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. 14 лютого це призвело до підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок та окремих ділянок доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.
Читайте також: Пожежі у Харкові: жінка загинула у власній оселі, ще двох врятували
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, паводок, подтопление, сніг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 10:15;