Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу

Події 10:15   15.02.2026
Олена Нагорна
14 лютого надзвичайників 17 разів залучали для надання допомоги мешканцям територій Харківщини, які зазнали підтоплень.

За допомогою мотопомп та спецтехніки вони відкачували талу воду з житлових будинків та приватних подвір’їв у населених пунктах Берестинського, Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Лозівського та Харківського районів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Ліквідація наслідків підтоплень триває і сьогодні, зокрема в Ізюмському районі.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харківській області через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. 14 лютого це призвело до підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок та окремих ділянок доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.

Автор: Олена Нагорна
