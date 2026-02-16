Live

Вітер валить дерева, підтоплення: як у Харкові й області борються з наслідками

Суспільство 12:28   16.02.2026
Вікторія Яковенко
Вітер валить дерева, підтоплення: як у Харкові й області борються з наслідками Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Негода накрила Харківщину – рятувальники вже дві доби поспіль ліквідовують наслідки підтоплень. Крім цього, сьогодні, 16 лютого, в місті спостерігається сильний вітер.

У Харківській міськраді повідомили, що у сквері біля Держпрому під час сильного вітру на алею впало дерево.

дерево упало в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дерево упало в Харькове
Фото: Харківська міськрада
дерево упало в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«Його стовбур був ослаблений грибком, тому не витримав поривів вітру й зламався. Комунальники оперативно прибрали повалене дерево», – розповіли у мерії.

Харків’ян закликають бути обережними та не перебувати поблизу дерев під час вітряної погоди.

Також у соцмережах інформували, що на ХТЗ на машину впала велика гілка.

дерево упало в Харькове
Фото: телеграм-канал “Харків 1654”

Тим часом у ГУ ДСНС в Харківській області інформують: в регіоні продовжують усувати наслідки підтоплень. Зокрема минулої доби рятувальники 15 разів залучалися до надання допомоги людям у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах.

«Ліквідація наслідків підтоплень триває і сьогодні, зокрема у населених пунктах Ізюмського та Богодухівського районів», – зазначили у ДСНС.

подтопления на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
подтопления на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
подтопления на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Про підтоплення житлових кварталів повідомляє також голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Комунальні служби роблять усе можливе для локалізації проблем і мінімізації наслідків, однак це аномальні погодні умови, від яких зараз страждає уся Харківщина. Просимо враховувати це при плануванні переміщень та бути обачними поблизу підтоплених ділянок – очікуємо поступового покращення погодних умов», – пише Задоренко.

Через такі погодні явища комунальники працюють у посиленому режимі у Малоданилівській громаді, каже її голова Олександр Гололобов. Він підкреслив, що критичних ситуацій немає.

«Більшість випадків, коли вода заходить у двори, пов’язані з недбалим ставленням сусідів один до одного: хтось перекриває водотоки, хтось засипає водовідвідні канави, які роками виконували свою функцію. Також інформую: за кілька годин очікується зниження температури, можливе утворення ожеледиці. Комунальні служби посипатимуть центральні дороги, зупинки та тротуари. Треба розуміти, що весь приватний сектор оброблятися сумішшю не буде», – написав Гололобов.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харківській області через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. 14 лютого це призвело до підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок та окремих ділянок доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.

Читайте також: Приватні доми та дачі на Харківщині продовжує підтоплювати через танення снігу

Автор: Вікторія Яковенко
