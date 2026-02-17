В ГСЧС рассказали, как можно уберечься от затоплений
В облуправлении ГСЧС Украины напомнили, что в течение минувших суток пожарные 65 раз выезжали помогать населению из-за затоплений.
«В общей сложности в течение трех суток спасатели привлекались к ликвидации последствий подтоплений 97 раз.
Для откачки воды применялись мотопомпы, специальная техника ГСЧС, местных пожарных команд и коммунальных служб территориальных громад», – отметили спасатели.
Чтобы обезопасить свой дом и имущество, в ГСЧС рекомендуют заранее позаботиться о простых, но важных мерах:
- Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.
- Проверьте исправность водоотводных труб и дождеприемных решеток.
- Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.
- При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.
- При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что спасатели ГСЧС 65 раз выезжали на откачивание воды в Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах области, а также в Харькове.
