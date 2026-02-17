Live

В ГСЧС рассказали, как можно уберечься от затоплений

Происшествия 10:10   17.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГСЧС рассказали, как можно уберечься от затоплений

В облуправлении ГСЧС Украины напомнили, что в течение минувших суток пожарные 65 раз выезжали помогать населению из-за затоплений. 

«В общей сложности в течение трех суток спасатели привлекались к ликвидации последствий подтоплений 97 раз.
Для откачки воды применялись мотопомпы, специальная техника ГСЧС, местных пожарных команд и коммунальных служб территориальных громад», – отметили спасатели.

Харьковщину затапливает

Чтобы обезопасить свой дом и имущество, в ГСЧС рекомендуют заранее позаботиться о простых, но важных мерах:

  • Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.
  • Проверьте исправность водоотводных труб и дождеприемных решеток.
  • Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.
  • При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.
  • При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.

Харьковщину затапливает

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что спасатели ГСЧС 65 раз выезжали на откачивание воды в Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах области, а также в Харькове.

Читайте также: Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
17.02.2026, 14:09
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
17.02.2026, 06:00
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
17.02.2026, 16:12

Новости по теме:

17.02.2026
ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз
13.02.2026
Спортзал одного из вузов горел утром в Харькове: известна причина пожара 📷
13.02.2026
За сутки в Харькове двое пострадавших из-за бытовых пожаров – ГСЧС
12.02.2026
На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна
12.02.2026
В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В ГСЧС рассказали, как можно уберечься от затоплений», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 10:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГСЧС Украины напомнили, что в течение минувших суток пожарные 65 раз выезжали помогать населению из-за затоплений. ".