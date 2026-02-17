Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что железнодорожникам удалось восстановить движение поездов на повреждённом участке в Лозовой. Также пассажирам рассказали об оперативной ситуации насчет движения электичек по состоянию на 17 февраля.
Однако от Лозовой в направлении Краматорска пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами.
«Автобусы «Проліски» едут бесплатно и проводят обязательную регистрацию пассажиров перед посадкой — спасибо за понимание», – написали в «Укрзалізниці».
Тем временем на Изюмском направлении региональные поезда курсируют по графику, добавили в сообщении.
Читайте также: ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", Лозова, Лозовая, поезда, пригородные поезда, электрички;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 09:21;