Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что железнодорожникам удалось восстановить движение поездов на повреждённом участке в Лозовой. Также пассажирам рассказали об оперативной ситуации насчет движения электичек по состоянию на 17 февраля.

Однако от Лозовой в направлении Краматорска пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами.

«Автобусы «Проліски» едут бесплатно и проводят обязательную регистрацию пассажиров перед посадкой — спасибо за понимание», – написали в «Укрзалізниці».

Тем временем на Изюмском направлении региональные поезда курсируют по графику, добавили в сообщении.