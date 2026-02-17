Live

Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ

Транспорт 09:21   17.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что железнодорожникам удалось восстановить движение поездов на повреждённом участке в Лозовой. Также пассажирам рассказали об оперативной ситуации насчет движения электичек по состоянию на 17 февраля. 

Однако от Лозовой в направлении Краматорска пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами.

«Автобусы «Проліски» едут бесплатно и проводят обязательную регистрацию пассажиров перед посадкой — спасибо за понимание», – написали в «Укрзалізниці».

Тем временем на Изюмском направлении региональные поезда курсируют по графику, добавили в сообщении.

Читайте также: ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
17.02.2026, 14:09
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
17.02.2026, 06:00
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
17.02.2026, 16:12

Новости по теме:

08.02.2026
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
08.02.2026
В УЗ проинформировали о задержке харьковского поезда
03.02.2026
Некоторые пригородные электрички не будут ходить на Харьковщине с 4 февраля
31.01.2026
Маршрут электричек сократили в Харьковской области из-за боевых действий
29.01.2026
Кто имеет право сидеть на нижней полке и куда складывать багаж – ответ УЗ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Движение электричек на поврежденном участке в Лозовой восстановили – УЗ», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 09:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что железнодорожникам удалось восстановить движение поездов на повреждённом участке в Лозовой.".