Рух електричок на пошкодженій ділянці в Лозовій відновили – УЗ
У АТ “Укрзалізниця” повідомили, що залізничникам вдалося відновити рух поїздів на пошкодженій ділянці в Лозовій. Також пасажирам розповіли про оперативну ситуацію щодо руху електричок станом на 17 лютого.
Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирам рекомендують скористатися автобусами.
“Автобуси “Проліски” їдуть безкоштовно та проводять обов’язкову реєстрацію пасажирів перед посадкою — дякуємо за розуміння“, – написали в “Укрзалізниці”.
Тим часом на Ізюмському напрямку регіональні потяги курсують за графіком, додали у повідомленні.
17 Лютого 2026 в 09:21