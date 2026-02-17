Рух електричок на пошкодженій ділянці в Лозовій відновили – УЗ

У АТ “Укрзалізниця” повідомили, що залізничникам вдалося відновити рух поїздів на пошкодженій ділянці в Лозовій. Також пасажирам розповіли про оперативну ситуацію щодо руху електричок станом на 17 лютого.

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирам рекомендують скористатися автобусами.

“Автобуси “Проліски” їдуть безкоштовно та проводять обов’язкову реєстрацію пасажирів перед посадкою — дякуємо за розуміння“, – написали в “Укрзалізниці”.

Тим часом на Ізюмському напрямку регіональні потяги курсують за графіком, додали у повідомленні.