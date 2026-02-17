У ДСНС розповіли, як можна вберегтися від затоплень
В облуправлінні ДСНС України нагадали, що протягом минулої доби пожежники 65 разів виїжджали допомагати населенню через затоплення.
“Загалом протягом трьох діб рятувальники залучалися до ліквідації наслідків підтоплень 97 разів. Для відкачування води застосовувалися мотопомпи, спеціальна техніка ДСНС, місцевих пожежних команд та комунальних служб територіальних громад“, – зазначили рятувальники.
Щоб убезпечити свій будинок та майно, у ДСНС рекомендують заздалегідь подбати про прості, але важливі заходи:
- Очистіть зливову каналізацію, водостоки та дренажні канави від сміття й листя.
- Перевірте справність водовідвідних труб і дощоприймальних решіток.
- Забезпечте відведення води від фундаменту будинку.
- За потреби підготуйте мішки з піском для захисту входів та підвальних приміщень.
- У разі підтоплення негайно відключіть електропостачання та не заходьте у воду, якщо є ризик ураження струмом.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що рятувальники ДСНС 65 разів виїжджали на відкачування води в Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах області, а також у Харкові.
