Из-за обстрелов на Харьковщине бушевали 20 пожаров – что горело
В течение минувших суток сотрудники ГСЧС выезжали тушить 34 пожара в Харьковской области. При этом 20 из них – начались из-за обстрелов РФ.
Возгорания после обстрелов бушевали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Берестинском районах области, а также в Харькове.
Из-за ударов по Харькову и области накануне утром возникли восемь пожаров – пылали заправки, а также трава и лесная подстилка.
«Днем российские беспилотники снова атаковали Харьков. Под ударами оказались жилые кварталы и автозаправочные станции в разных районах города. В Холодногорском и Новобаварском районах на территории двух АЗС возникли пожары. Горели газовые емкости и легковые автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также получили повреждения здания и оборудование еще двух автозаправочных станций, транспортные средства и жилые дома. По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали пять человек», – отметили в ГСЧС.
Также днем россияне ударили по поселку Песочин. Там загорелось одноэтажное здание на площади 600 квадратных метров. В Богодухове после «прилетов» пылало предприятие и почтовое отделение.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, возгорания, ГСЧС, пожары;
Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 08:40;