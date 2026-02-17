Live

На лодке из собственного двора вывозили семью под Харьковом (фото)

Происшествия 17:40   17.02.2026
Оксана Горун
Несмотря на морозы, на Харьковщине продолжается потоп. Спасатели помогали эвакуировать семью в Васищево под Харьковом. Вместе с мужем и женой вывезли домашнего любимца — пса.

«Из-за быстрого повышения уровня воды возникла угроза для жителей частного подворья. На место происшествия оперативно прибыли спасатели 11-й пожарно-спасательной части ГСЧС. С помощью лодки они безопасно эвакуировали мужчину, женщину и их домашнего любимца — собачку — с подтопленной территории в безопасное место», — прокомментировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

подтопления в Харьковской области

Спасатели отметили: обращения за помощью в связи с подтоплениями продолжают поступать. ГСЧС готова на них реагировать.

Читайте также: В ГСЧС рассказали, как можно уберечься от затоплений

подтопления в Харьковской области 2

Напомним, только за прошедшие сутки подразделения ГСЧС и местные пожарные команды 65 раз помогали жителям Харьковской области на подтопленных территориях. Проблемы возникают в различных районах: Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском, а также — в самом Харькове.

Автор: Оксана Горун
